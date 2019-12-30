Возрастное ограничение: 12+.

Кто сыграет на сцене Александра Пушкина лучше, чем марионетки. Эти легкие и парящие, как его слог, куклы непослушны и ведомы, как его герои.

Спектакль "Покаяние и прощение" – это лирическая фантасмагория, поставленная по мотивам повестей великого поэта и писателя "Станционный смотритель" и "Метель". Пронзительная постановка, где куклы эффектнее и точнее, чем любые актеры. Они передают глубину отчаяния, внезапность счастья и ощущение бессилия перед тем, кто держит в руках нити человеческой судьбы.

Продолжительность: 2 часа

Адрес: Большой театр кукол, улица Некрасова, 10-12

Фото: puppets.ru