Спектакль "Пиковая дама"

Зрители увидят произведение А.Пушкина с неожиданной стороны.

Театр им. Ленсовета представляет премьеру - современную интерпретацию постановки в жанре сюрреалистический триллер "Пиковая дама". Спектакль откроет новый театральный сезон. Постановка обещает стать одной из самых смелых и амбициозных премьер театра после ухода бессменного худрука Юрия Бутусова.

"Сюрреалистическая атмосфера спектакля, похожая на страшный и зрелищный сон, напоминает о визуальном языке сегодняшнего кинематографа — от Дэвида Линча до Гаспара Ноэ. Речь не идет о Пушкине из школьного учебника: оригинальный текст повести звучит у Сафоновой в ритме сегодняшнего дня", - рассказали в театре.

В главных ролях - заслуженный артист России Александр Новиков, артисты Григорий Чабан, Лидия Шевченко, Роман Кочержевский, Фёдор Пшеничный, Всеволод Цурило.

Место: Большая сцена театра им. Ленсовета (Владимирский проспект, 12)

Возрастное ограничение: 12+

Продолжительность: 1 час 45 минут

Цена: от 930 рублей

Фото: Театр им. Ленсовета