Спектакль "Пиковая дама"

Театр им. Ленсовета представляет премьеру - современную интерпретацию постановки в жанре сюрреалистический триллер "Пиковая дама". Спектакль откроет новый театральный сезон. Постановка обещает стать одной из самых смелых и амбициозных премьер театра после ухода бессменного худрука Юрия Бутусова.
"Сюрреалистическая атмосфера спектакля, похожая на страшный и зрелищный сон, напоминает о визуальном языке сегодняшнего кинематографа — от Дэвида Линча до Гаспара Ноэ. Речь не идет о Пушкине из школьного учебника: оригинальный текст повести звучит у Сафоновой в ритме сегодняшнего дня",
- рассказали в театре.
В главных ролях - заслуженный артист России Александр Новиков, артисты Григорий Чабан, Лидия Шевченко, Роман Кочержевский, Фёдор Пшеничный, Всеволод Цурило.
Место: Большая сцена театра им. Ленсовета (Владимирский проспект, 12)
Возрастное ограничение: 12+
Продолжительность: 1 час 45 минут
Цена: от 930 рублей
Фото: Театр им. Ленсовета
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