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Спектакль "Пиковая дама"
Сегодня, 19:00
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Спектакль "Пиковая дама"

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Зрители увидят произведение А.Пушкина с неожиданной стороны.

Театр им. Ленсовета представляет премьеру - современную интерпретацию постановки в жанре сюрреалистический триллер "Пиковая дама". Спектакль откроет новый театральный сезон. Постановка обещает стать одной из самых смелых и амбициозных премьер театра после ухода бессменного худрука Юрия Бутусова. 

"Сюрреалистическая атмосфера спектакля, похожая на страшный и зрелищный сон, напоминает о визуальном языке сегодняшнего кинематографа — от Дэвида Линча до Гаспара Ноэ. Речь не идет о Пушкине из школьного учебника: оригинальный текст повести звучит у Сафоновой в ритме сегодняшнего дня",

- рассказали в театре. 

В главных ролях -  заслуженный артист России Александр Новиков, артисты Григорий Чабан, Лидия Шевченко, Роман Кочержевский, Фёдор Пшеничный, Всеволод Цурило. 

Место: Большая сцена театра им. Ленсовета (Владимирский проспект, 12)

Возрастное ограничение: 12+ 

Продолжительность: 1 час 45 минут 

Цена: от 930 рублей

Фото: Театр им. Ленсовета

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Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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