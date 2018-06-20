Определив жанр спектакля - "мистический анекдот".

Спектакль "Пиковая дама" по повести Пушкина - это первая постановка Игоря Ларина в качестве главного режиссера Театра "На Литейном".

Определив жанр спектакля как "мистический анекдот", Игорь Ларин рассказывает о человеке, который в руках судьбы оказывается всего лишь разменной картой. Рок приводит главного героя в игорный дом. Мощная страсть движет им, а невозможность изменить ход событий приводит к трагическому финалу

Постановка и сценография – И.Ларина. Режиссер – А.Невинский. Художник – В.Семенов. Художник по костюмам – А.Лаврова. Художник по свету – заслуженный работник культуры России Е.Ганзбург. Хореография – И.Новик. Музыкальное оформление – В.Бычковский.



Продолжительность: 2 часа 40 минут.