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Спектакль "Палата бизнес-класса"
Сегодня, 20:00
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lesjasap

Спектакль "Палата бизнес-класса"

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В Театре имени Комиссаржевской пройдет фарсовая комедия о современной жизни.

В понедельник в Театре имени Комиссаржеской пройдет спектакль "Палата бизнес-класса", который критики уже прозвали "антидепрессантом сезона". Фарсовая комедия поставлена по пьесе известного сценариста Александра Коровкина. По сценарию, в больнице встречаются предприниматель и заслуженный артист на пенсии. Герои попадают в курьезные ситуации и находят выход из них при помощи изощренной лжи. Но в итоге все персонажи обратятся к настоящим ценностям.

Продолжительность: 2 часа 15 минут.

 

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Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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