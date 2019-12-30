В Театре имени Комиссаржевской пройдет фарсовая комедия о современной жизни.

В понедельник в Театре имени Комиссаржеской пройдет спектакль "Палата бизнес-класса", который критики уже прозвали "антидепрессантом сезона". Фарсовая комедия поставлена по пьесе известного сценариста Александра Коровкина. По сценарию, в больнице встречаются предприниматель и заслуженный артист на пенсии. Герои попадают в курьезные ситуации и находят выход из них при помощи изощренной лжи. Но в итоге все персонажи обратятся к настоящим ценностям.

Продолжительность: 2 часа 15 минут.