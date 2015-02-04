Спектакль "Отпуск по ранению"

Одна из самых трагических дат в истории нашей страны – 22 июня, когда началась Великая Отечественная война. Память о тех событиях живет в книгах, музыке, спектаклях и произведениях искусства, которые помогают новым поколениям почувствовать и понять историю России.
Филармония для детей и молодежи представит постановку "Отпуск по ранению" по одноименной повести Вячеслава Кондратьева. Она о войне и человеке, о любви и надежде, о непростом выборе и силе духа.
Фото: предоставлено организаторами мероприятия
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