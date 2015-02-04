Спектакль "Отпуск по ранению"

Спектакль покажут 26 июня в театре "Святая крепость" в Выборге. Начало – в 18:00. Для зрителей старше 16 лет.

Одна из самых трагических дат в истории нашей страны – 22 июня, когда началась Великая Отечественная война. Память о тех событиях живет в книгах, музыке, спектаклях и произведениях искусства, которые помогают новым поколениям почувствовать и понять историю России.

Филармония для детей и молодежи представит постановку "Отпуск по ранению" по одноименной повести Вячеслава Кондратьева. Она о войне и человеке, о любви и надежде, о непростом выборе и силе духа.

Фото: предоставлено организаторами мероприятия