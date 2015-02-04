  1. Главная
  2. Новости
  3. Куда сходить в Петербурге
Спектакль "Отпуск по ранению"
Сегодня, 18:00
92
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Спектакль "Отпуск по ранению"

0 0

Спектакль покажут 26 июня в театре "Святая крепость" в Выборге. Начало – в 18:00. Для зрителей старше 16 лет.

Одна из самых трагических дат в истории нашей страны – 22 июня, когда началась Великая Отечественная война. Память о тех событиях живет в книгах, музыке, спектаклях и произведениях искусства, которые помогают новым поколениям почувствовать и понять историю России. 

Филармония для детей и молодежи представит постановку "Отпуск по ранению" по одноименной повести Вячеслава Кондратьева. Она о войне и человеке, о любви и надежде, о непростом выборе и силе духа. 

Фото: предоставлено организаторами мероприятия 

Теги: спектакль, театр
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии