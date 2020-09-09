Спектакль "Отпуск по ранению"

Филармония для детей и молодежи в преддверии Дня Победы приглашает на постановку по повести Вячеслава Кондратьева. Спектакль Сергея Соловьева – честный разговор о выборе между долгом и предательством, честью и малодушием, самопожертвованием и благополучием.
В центре истории – лейтенант Володька, награжденный медалью "За отвагу", который после ранения получает отпуск в 40 дней и отправляется в Москву, где его ждут друзья, девушка и мама. Герой не может принять мирную жизнь.
Эмоциональную атмосферу спектакля создаст музыка. Простые узнаваемые мелодии вернут в то время, когда письмо с фронта было важнее всего, а танец под патефон мог быть последним.
Фото: предоставлено организаторами мероприятия
