Спектакль "Отпуск по ранению"

Спектакль покажут 5 мая в КДЦ "Московский". Начало – в 18:00. Для зрителей старше 16 лет.

Филармония для детей и молодежи в преддверии Дня Победы приглашает на постановку по повести Вячеслава Кондратьева. Спектакль Сергея Соловьева – честный разговор о выборе между долгом и предательством, честью и малодушием, самопожертвованием и благополучием.

В центре истории – лейтенант Володька, награжденный медалью "За отвагу", который после ранения получает отпуск в 40 дней и отправляется в Москву, где его ждут друзья, девушка и мама. Герой не может принять мирную жизнь.

Эмоциональную атмосферу спектакля создаст музыка. Простые узнаваемые мелодии вернут в то время, когда письмо с фронта было важнее всего, а танец под патефон мог быть последним.

