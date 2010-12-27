  1. Главная
  2. Новости
  3. Куда сходить в Петербурге
Спектакль "Относительные ценности"
Сегодня, 19:00
448
lesjasap

Спектакль "Относительные ценности"

0 0

В театре комедии имени Акимова представят зрителям спектакль "Относительные ценности".

Пьеса поставлена по мотивам произведения автора Ноэла Кауарда. Сюжет спектакля основывается на истории графини Маршвуд. Женщина ждет возвращения собственного сына в родное поместье вместе с новой избранницей - невестой. Мать не одобряет выбора ребенка, считая голливудскую звезду Миранду Фрэйл неподходящей парой. Ситуацию накаляет незавершенная разборка с бывшим поклонником - киноактером Доном Лукасом, которы по-прежнему претендует на руку Миранды.  

После приезда гостей в доме начинает происходить безумие  цепочка сумасшедших событий.

Продолжительность постановки: 2 часа 40 минут.

Теги:
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии