В театре комедии имени Акимова представят зрителям спектакль "Относительные ценности".

Пьеса поставлена по мотивам произведения автора Ноэла Кауарда. Сюжет спектакля основывается на истории графини Маршвуд. Женщина ждет возвращения собственного сына в родное поместье вместе с новой избранницей - невестой. Мать не одобряет выбора ребенка, считая голливудскую звезду Миранду Фрэйл неподходящей парой. Ситуацию накаляет незавершенная разборка с бывшим поклонником - киноактером Доном Лукасом, которы по-прежнему претендует на руку Миранды.

После приезда гостей в доме начинает происходить безумие цепочка сумасшедших событий.

Продолжительность постановки: 2 часа 40 минут.