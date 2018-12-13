Постановка является лауреатом высшей театральной премии Петербурга "Золотой софит".

Спектакль "Отцы и сыновья"– является лауреатом высшей театральной премии Петербурга "Золотой софит". Постановка попытается дать зрителям ответы на вопросы об отношениях двух поколений.

Действие на сцене будет разделено напополам с помощью акварельных набросков и граффити. Посетителей ждет размышление над тем, кем и каким должен быть каждый из нас в этом мире? Кто такой сегодня Базаров? Есть ли ему место в сегодняшнем обществе? Нужны ли сейчас такие как они? И кто они?

Премьера состоялась 12 ноября 2016 г

Спектакль идет с одним антрактом.

Постановку ведёт Татьяна Романовская.