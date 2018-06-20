В Александринском театре пройдет спектакль "Оптимистическая трагедия. Прощальный бал".

На основной сцене Александринского театра 27 марта состоится спектакль-концерт по мотивам революционной пьесы Вишневского "Оптимистическая трагедия". Современная вариация исследует вопрос деконструкции советских мифов. Версия разработана в лабораторном соавторстве, которое соединяет в себе оригинальный текст повести и документальные и публицистические вещи. В центре сюжета останутся матросы-балтийцы, которые решили провести мятеж в 1918 году.

Постановка создана под руководством драматурга Аси Волошиной. Прозвучат фрагменты текстов Блока, Виткевича, Вознесенского, Достоевского, Макаревича и других. Также используется музыкальное сопровождение из композиций Вертинского, Окуджавы, Магомаева, групп "Ленинград", "5"nizza", "Led Zeppelin", "Pink Floyd", "Queen" и других.

Начало спектакля: 19.00. Продолжительность: 2,5 часа.