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Спектакль "Онегин" в театре "Приют комедианта"
Сегодня, 19:00
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nastya960

Спектакль "Онегин" в театре "Приют комедианта"

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Роман Габриа трактует знаменитый роман в стихах, как борьбу двух начал — жизни и смерти в лице Татьяны и Евгения.

Здесь нет ни исторических костюмов, ни портретов пушкинских времён. Только пять персонажей в исполнении молодых актёров БДТ и "Мастерской". Присутствуют здесь и два мистических образа: Хандра (то ли бессменная спутница Онегина, то ли сама смерть) и юный Пушкин. В этом истории, по задумке Романа Габриа, Татьяна сталкивается с мертвенным холодом Евгения. И красота в этой постановке будто ледяная, ней нет ни света, ни тепла. Одну из ключевых ролей играет  хореография Алексея Карпенко, известного своими  экспериментами на шоу "Танцы".

Место: Театр "Приют комедианта" (ул. Садовая, д. 27/9)

Цена: от 500 до 1800 рублей 

Возрастное ограничение: 18+

Фото: Наталья Кореновская 

 

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Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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