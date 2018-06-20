Спектакль "Онегин"

Первая постановка по Пушкину на сцене "Приюта комедианта".

Режиссёр спектакля Роман Габриа трактует знаменитый роман в стихах, как борьбу жизни и смерти в лице главных героев. Зрители, привыкшие к классическим постановкам могут быть немного ошеломлены – не будет никаких исторических костюмов и портретов пушкинских времён. Только пять персонажей в исполнении молодых актёров БДТ и "Мастерской" и два мистических образа - всемогущая Хандра и юный Пушкин.

Действие разворачивается в холодном аскетичном мире внутреннего мира Евгения, где пламенная чувственность Татьяны сталкивается с мертвенным холодом мужчины. Полный аллегорий текст Пушкина встречается с театром действия, где произнесённое слово не столь важно, как телесное отражение переживаний. Поэзия остаётся, но переводится на язык тела.

Дата проведения: 14 апреля

Время: 19:00–22:00

Место: Театр "Приют комедианта"

Адрес: ул. Садовая, д. 27/9, рядом с метро "Садовая", "Спасская",

"Сенная Площадь"

Цена: 600–3000

Возрастное ограничение: 18+

Продолжительность: 3 часа с одним антрактом

Актёры: Сергей Агафонов, Илья Борисов, Александра Магелатова,

Регина Окунева, Юлия Захаркина