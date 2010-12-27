Спектакль "Онегин"

Одна из главных историй любви родилась из череды случайностей.

Светский щеголь, завсегдатай балов Онегин оказался в деревне. Сошёлся с поэтом Ленским. Вошёл в дом его невесты Ольги. Её сестра Татьяна в секунду Онегина полюбила. А он разбил её сердце. Ленский приревновал невесту к другу. Он не стал переубеждать. Ленский погиб. Ольга вышла замуж за улана. Татьяну тоже сосватали, чтобы спасти. Она завоевала свет. Короткая случайная встреча и уже Онегин оказался у ног Татьяны. Рядом с ним была ещё одна спутница — Хандра. Разрушительная сила, которая подчинила Онегина, а потом всех, кто с ним связан.

Но зритель спектакля "Онегин" не будет прогуливаться по аллеям вместе с героями и наблюдать течение знакомого сюжета. Режиссёр возьмёт его за руку и поведет по лабиринтам из снов, грёз, воспоминаний действительной главной героини романа — Татьяны.

Начало: 19:00

Место: ул. Садовая, д.27/9

Цена: 800 - 3 000 рублей