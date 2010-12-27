Постановка по мотивам повести Александра Куприна на сцене "Приюта комедианта".

В субботу, 7 сентября, в петербургском театре "Приют комедианта" покажут спектакль "Олеся. История любви". По замыслу режиссеров-постановщиков Николая Дрейдена и Максима Диденко, в нем сыграют всего три актера: Дарья Румянцева, Алексей Морозов и Олег Рязанцев. В основу постановки легла повесть Александра Куприна.

Сюжет расскажет о молодом писателе по имени Иван, который приехал в Полесье в поисках новых идей. Цивилизованный городской житель с иронией изучает быт и традиции местных крестьян. Он слишком много знает о мире, чтобы бояться пустых поверий и иметь предрассудки. Однажды, заблудившись в лесу, он набрел на дом старухи Мануйлихи и ее внучки Олеси, изгнанных из деревни за колдовство. Очарованный Иван готов жениться на Олесе и увезти ее в город. Но сможет ли он преодолеть те самые предрассудки, над которыми иронизировал ранее, или груз общественного мнения, сотканного из языческих суеверий, сломает его любовь к юной ведьме?

Когда: 7 сентября в 19:00

Место: Приют комедианта (Садовая, 27/9)

Продолжительность: 1 час 30 минут без антракта

Возрастное ограничение: 16+

Билеты: в кассах театра

Фото: pkteatr.ru