Спектакль "Однажды в Эльсиноре. Гамлет"

Можете ли вы представить себе знаменитую шекспировскую трагедию "Гамлет", поставленную в мир середины XX века? В театре "Мастерская" смогли. Эпоха рок-н-ролла, новая волна противостояния отцов и детей, буржуазия и большая клановая семья, в родственных связях которой так много запутанных преступлений...
Действующие лица – не только сошедший с ума принца, но и сам Шекспир и даже переводчик произведения Борис Пастернак.
Цена: от 800 рублей
Адрес: театр "Мастерская", Народная ул., 1
Фото: www.vteatrekozlov.net
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