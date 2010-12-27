Спектакль "Однажды в Эльсиноре. Гамлет"

Знаменитая трагедия, перенесенная в эпоху рок-н-ролла.

Можете ли вы представить себе знаменитую шекспировскую трагедию "Гамлет", поставленную в мир середины XX века? В театре "Мастерская" смогли. Эпоха рок-н-ролла, новая волна противостояния отцов и детей, буржуазия и большая клановая семья, в родственных связях которой так много запутанных преступлений...

Действующие лица – не только сошедший с ума принца, но и сам Шекспир и даже переводчик произведения Борис Пастернак.

Цена: от 800 рублей

Адрес: театр "Мастерская", Народная ул., 1

Фото: www.vteatrekozlov.net