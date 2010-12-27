"Балтийский дом" приглашает на постановку, которая стала несомненным хитом.

Театр "Балтийский дом" приглашает петербуржцев на постановку по самому известному роману Януша Леона Вишневского. Спектакль "Одиночество в Сети" особенно оценят люди, знакомые со всеми философскими сложностями жизни в глобальной паутине. Ведь в эпоху Интернета в наш мир приходит не только новое общение, но и новый язык искусства. Купить билеты можно на сайте spb.kassir.ru.

Режиссер Г.Барановский. Актеры/Исполнители: з.а.России В.Соловьев, Л.Алимов, Г.Демидова, А.Дубанов, А.Еминцева/ з.а.России Т.Кузнецова, В.Маркевич, Ю.Мен, И.Дорошенко, А.Никитинских, А.Чернышев, И.Конопацкая/ В.Виноградова

Продолжительность 2 ч 40 мин