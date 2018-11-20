Спектакль "Оборванец"

Режиссёр Тимур Насиров поставил сумеречный блюз по пьесе современного драматурга Михаила Угарова.

Главные герои произведения как будто ждут поезда, который увезет их в лучшую жизнь. Эти люди, которые живут в ожидании чуда. Но состав не остановится на забытом полустанке — пока сами герои не решатся стать счастливыми прямо сейчас. Истории судеб каждого из героев состоят из бесконечного числа деталей и слов. В спектакле звучит музыка актёра "Мастерской" Андрея Дидика, которую на гитаре исполняет сам автор, а также скрипка и аккордеон

Место: Театр "Мастерская" (ул. Народная, д. 1)

Цена: от 400 рублей

Возрастное ограничение: 16+

Фото: Театр "Мастерская"