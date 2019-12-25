Спектакль "Обломов"

На сцене Комиссаржевской оживет произведение Гончарова.

Сюжет основан на одноименной истории Гончарова. Двое молодых людей влюбляются друг в друга, но в результате девушке приходится выходить замуж за другого. Друг главного героя пытается заставить Обломова совершать поступки, в то время как тот регулярно откладывает все на потом.

Однако спектакль не об этом. Автор пытается рассказать зрителям о смысле существования человека на земле, а также поднимает вопросы его жизненного предназначения. Режиссер рассуждает о том, кем же является Обломов. Можно ли его считать "диванным экспертом", созерцающим или разочаровавшимся человеком или тем, кто не желает соучаствовать в "мерзостях" жизни.

Продолжительность постановки: 3 часа. Идет с одним антрактом



