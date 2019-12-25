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Спектакль "Обыкновенные чудики"
Сегодня, 19:00
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Спектакль "Обыкновенные чудики"

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Спектакль покажут 29 сентября в Молодежном театре на Фонтанке. Начало – в 19:00. Для зрителей старше 16 лет.

Шукшинские герои идут на отчаянные поступки ради мечты, никогда не скупятся на чувства и способны пробудить в каждом ответный душевный порыв. Простые люди обладают мудростью, которая покажет мир совсем под другим углом. 

Семен Спивак уверен, что в эпоху интернета и бескрайнего потока информации возникает прямая угроза человеческим отношениям. И когда совсем нет сил остановиться в суете и поговорить с кем-то важным, мы еще сильнее скучаем по теплу, возникающему при искреннем, живом общении. 

Фото: ВКонтакте / Молодежный театр на Фонтанке (Юлия Кудряшова-Белокрыс) 

Теги: спектакль, театр
Категории: Театр, Куда сходить в Петербурге,

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