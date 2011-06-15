Спектакль "Обед для грешников"

Зрителям представят постановку, в которой у молодого директора лондонской компании появляется проблема: на переговоры приезжает американский босс, придерживающийся строгих моральных принципов. Он увольняет всех подчиненных без брака.
Возлюбленная персонажа давно ждет предложения, но девушка отказывается изображать жену и уходит с конфликтом. Кто-то должен сыграть роль супруги, однако даже у секретарши возникают препятствия. На авантюру соглашается домработница, тут же внезапно возвращается подруга, а секретарша настроилась помочь.
Фото: pxhere
