Спектакль "Обед для грешников" представят 8 августа во Дворце культуры имени Ленсовета. Стартует постановка в 19:00. Возрастное ограничение: 16+.

Зрителям представят постановку, в которой у молодого директора лондонской компании появляется проблема: на переговоры приезжает американский босс, придерживающийся строгих моральных принципов. Он увольняет всех подчиненных без брака.

Возлюбленная персонажа давно ждет предложения, но девушка отказывается изображать жену и уходит с конфликтом. Кто-то должен сыграть роль супруги, однако даже у секретарши возникают препятствия. На авантюру соглашается домработница, тут же внезапно возвращается подруга, а секретарша настроилась помочь.

Фото: pxhere