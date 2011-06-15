  1. Главная
  2. Новости
  3. Куда сходить в Петербурге
Спектакль "Обед для грешников"
Сегодня, 19:00
170
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Спектакль "Обед для грешников"

0 0

Спектакль "Обед для грешников" представят 8 августа во Дворце культуры имени Ленсовета. Стартует постановка в 19:00. Возрастное ограничение: 16+.

Зрителям представят постановку, в которой у молодого директора лондонской компании появляется проблема: на переговоры приезжает американский босс, придерживающийся строгих моральных принципов. Он увольняет всех подчиненных без брака. 

Возлюбленная персонажа давно ждет предложения, но девушка отказывается изображать жену и уходит с конфликтом. Кто-то должен сыграть роль супруги, однако даже у секретарши возникают препятствия. На авантюру соглашается домработница, тут же внезапно возвращается подруга, а секретарша настроилась помочь. 

Фото: pxhere 

Теги: спектакль, театр
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии