Спектакль "Новогодние приключения сестрицы Аленушки и братца Иванушки"

По сюжету сестрица Аленушка и братец Иванушка отправились в лес за пушистой елочкой, а оказались в центре удивительных событий. Волшебный вихрь перенес их в мир, где оживает музыка и каждый уголок таит сюрпризы.
Герои встретятся не только с талантливыми музыкантами и дирижером, но и с коварной Бабой Ягой. Она задумала испортить праздник! Смогут ли персонажи, объединив усилия, помочь Деду Морозу и спасти Новый год для всех?
Автор – Андрей Максимков, режиссер – Евгений Зимин, музыкальный руководитель – Михаил Голиков.
Фото: предоставлено организаторами мероприятия
