Спектакль "Новогодние приключения сестрицы Аленушки и братца Иванушки"

Новогоднюю сказку "Новогодние приключения сестрицы Аленушки и братца Иванушки" покажут со 2 по 8 января в Филармонии имени Шостаковича. Начало – в 12:00. Без возрастных ограничений.

По сюжету сестрица Аленушка и братец Иванушка отправились в лес за пушистой елочкой, а оказались в центре удивительных событий. Волшебный вихрь перенес их в мир, где оживает музыка и каждый уголок таит сюрпризы.

Герои встретятся не только с талантливыми музыкантами и дирижером, но и с коварной Бабой Ягой. Она задумала испортить праздник! Смогут ли персонажи, объединив усилия, помочь Деду Морозу и спасти Новый год для всех?

Автор – Андрей Максимков, режиссер – Евгений Зимин, музыкальный руководитель – Михаил Голиков.

Фото: предоставлено организаторами мероприятия