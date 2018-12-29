Спектакль "Новогодние покатушки"

Новогоднее представление для зрителей всех возрастов.

Забавные клоуны готовятся к школьному утреннику. Украшение зала, распределение ролей и. конечно же, репетиции. Все это получается у них абсурдно и смешно. Если не Дед Мороз и Снегурочка, которые подоспели им не помощь, вся затея с треском бы провалилась.

После занавеса детей позовут на сцену для танцев. Во время представления можно посидеть за столиком и побаловаться разными вкусностями из буфета.

Адрес: Клоун-мим-театр "Лицедеи", ул. Льва Толстого, д. 9

Цента: 1000 руб.

Фото: "Олд Скул"