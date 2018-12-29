Спектакль "Новогодние покатушки"

Забавные клоуны готовятся к школьному утреннику. Украшение зала, распределение ролей и. конечно же, репетиции. Все это получается у них абсурдно и смешно. Если не Дед Мороз и Снегурочка, которые подоспели им не помощь, вся затея с треском бы провалилась.
После занавеса детей позовут на сцену для танцев. Во время представления можно посидеть за столиком и побаловаться разными вкусностями из буфета.
Адрес: Клоун-мим-театр "Лицедеи", ул. Льва Толстого, д. 9
Цента: 1000 руб.
Фото: "Олд Скул"
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