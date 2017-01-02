Спектакль "Носороги"

Есть только одно правило: "Нет никаких правил!".

"Носороги" – абсурдистская пьеса Эжена Ионеско о том, как люди внезапно стали превращаться в носорогов. В превращении не было зависимости от возраста, чина, вероисповедания и культур. Носороги страшны, если собираются в стадо, – могут затоптать вставшего на их пути. Носороги не сомневаются в своей нормальности, поэтому не захотят договариваться с другими. Чем носорогов больше, тем меньше окружающие сомневаются в их нормальности, тем сильнее и грубее эти животные.

Отсюда и их главное правило о том, что никаких правил нет. Каждый имеет право на право!

Цена: от 900 рублей

Адрес: театр "Мастерская", ул. Народная, 1

Фото: www.vteatrekozlov.net