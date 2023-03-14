Спектакль "Номер 13"

Произведение Рэя Куни около 30 лет идет на сценах по всему миру. Сюжет закручивается вокруг помощника премьер-министра Великобритании, который решил провести вечер в отеле с секретаршей своего политического оппонента. Но свидание прерывает страшная находка – труп в окне гостиничного номера.
На пути постоянно возникают то надоедливые сотрудники отеля, то ревнивый муж, то супруга. Каждая попытка выкрутиться лишь сильнее запутывает героев.
Фото: пресс-служба Московского театра комедии
