Спектакль "Номер 13"

Спектакль покажут 5 декабря во Дворце искусств Ленобласти. Стартует постановка в 19:00. Возрастное ограничение: 16+.

Произведение Рэя Куни около 30 лет идет на сценах по всему миру. Сюжет закручивается вокруг помощника премьер-министра Великобритании, который решил провести вечер в отеле с секретаршей своего политического оппонента. Но свидание прерывает страшная находка – труп в окне гостиничного номера.

На пути постоянно возникают то надоедливые сотрудники отеля, то ревнивый муж, то супруга. Каждая попытка выкрутиться лишь сильнее запутывает героев.

Фото: пресс-служба Московского театра комедии