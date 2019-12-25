Сложная драма отсталого парня и молодой женщины.

Спектакль "Ночь Гельвера" – это исследование драмы молодой женщины и отстающего в развитии 30-летнего парня, которого она взяла на воспитание. Мужчина смотрит на мир глазами ребенка, любит играть и пересказывает страшные события с улицы с детской непосредственностью. Женщина же, потерявшая все, видит в глазах парня надежду на изменения. За сценой еще один важный герой – толпа, ратующая за чистоту расы и убивающая инвалидов. Какое же решение примет женщина?

Цена: 1000 рублей

Место: театр имени Комиссаржевской, Итальянская ул, 19

Фото: театр имени Комиссаржевской