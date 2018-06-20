Спектакль "Невероятные приключения Буратино, или Золотая флешка"

Для детей и их родителей пройдёт весёлый современный спектакль по мотивам сказки Алексея Толстого "Золотой ключик".

Спектакль будет сопровождаться песнями из советского фильма в исполнении группы CityFunk. Также в постановке будут присутствовать современные танцы и иллюзионисты. Сюжет раскроет тайну золотой флешки вместе с популярным блогером — Черепахой Тортиллой. Карабас Барабас на вечер станет директором компьютерного клуба, который умеет с помощью виртуальных возможностей управлять детьми. В спектакле будут играть дети-актеры из театра ЛДМ.

Место: Дворец "Олимпия" (Литейный пр., д. 14)

Цена: от 800 до 1200 рублей

Возрастное ограничение: 0+

Фото: Невероятные приключения Буратино / Олимпия/ ВК