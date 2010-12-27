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Спектакль "Неугомонный дух"
Сегодня, 19:00
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himif

Спектакль "Неугомонный дух"

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Мистический взгляд на привычную обыденность.

Романтическая и немного мистическая комедия по пьесе Ноуэла Кауарда, поставленная драматическим театром "Астролябия". 

Это история о вечной жажде людей знать о прошлом и будущем. Однако в этот раз на сцене события вышли из-под контроля людей. Это прекрасная возможность взглянуть на привычное общество с другой стороны: женщин и мужчин, таких разных и одинаковых в одно время.

Спектакль идёт с одним антрактом.

Цена: от 200 рублей

Адрес: Петроградская наб., дом 32

Фото: предоставлено организаторами

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Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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