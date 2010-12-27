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Спектакль "Неисправимый лгун"
Сегодня, 19:00
230
himif

Спектакль "Неисправимый лгун"

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Комедия о сложных любовных отношениях.

Героиня комедии, молодой психолог, сталкивается на приеме с женой ее бывшего любовника. Посетительница требует возродить их, психолога и ее мужа, старые отношения. Оказывается, что жена была счастлива, когда у ее мужа была любовница. Героиня соглашается, не сумев противостоять. Женщины заключают деловой договор. Только муж остается в неведении. 

В ролях: Станислав Садальский, Татьяна Васильева, Ольга Богданова.

Место: ДК им. Ленсовета, Каменноостровский пр., 42
Возрастное ограничение: 12 +
Цена билета: от 500 рублей

Фото: youtube.com

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Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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