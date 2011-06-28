Спектакль "НеПлохие парни"

Спектакль покажут 31 августа в "Балтийском доме". Начало – в 19:00. Для зрителей старше 16 лет.

Зрителям представят историю о неплохом парне по имени Жан-Мишель. Молодой человек за 5 лет устроился в Париже, переехав из маленького городка. У него есть и квартира в элитном районе, и работа с достойной зарплатой, и девушка. И не одна, а три… Каждая считает, что она единственная. Дамы сердца не встретились лишь потому, что работают стюардессами.

Несколько раз в неделю персонаж меняет не только портрет возлюбленной на столе, но и образ жизни в целом. В афере его поддерживает друг Леонард. Однажды схема дает сбой, и все три девушки оказываются в одно время в одном месте.

Фото: пресс-служба "Балтийского дома"