Спектакль "Наши жены"
Сегодня, 19:00
136
Спектакль представят 1 марта в Театре комедии имени Акимова. Начнется постановка в 19:00. Возрастное ограничение: 18+.

Постановка расскажет, в чем секрет супружеского счастья и что же все-таки прочнее – мужская дружба или взаимоотношения с женами. Устоят ли персонажи Поль, Макс и Симон под напором любимых женщин? 

По сюжету трое друзей детства встречаются раз в неделю на покер. В один из таких вечеров события разворачиваются невероятным образом: мужчины оказываются перед сложнейшим выбором, который грозит положить конец этой дружбе и привлечь внимание полицейских. 

Фото: пресс-служба Театра комедии имени Акимова 

