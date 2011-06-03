Спектакль "Наши жены"

Спектакль представят 1 марта в Театре комедии имени Акимова. Начнется постановка в 19:00. Возрастное ограничение: 18+.

Постановка расскажет, в чем секрет супружеского счастья и что же все-таки прочнее – мужская дружба или взаимоотношения с женами. Устоят ли персонажи Поль, Макс и Симон под напором любимых женщин?

По сюжету трое друзей детства встречаются раз в неделю на покер. В один из таких вечеров события разворачиваются невероятным образом: мужчины оказываются перед сложнейшим выбором, который грозит положить конец этой дружбе и привлечь внимание полицейских.

Фото: пресс-служба Театра комедии имени Акимова