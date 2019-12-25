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Спектакль "Наш Авлабар"
Сегодня, 19:00
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himif

Спектакль "Наш Авлабар"

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Неповторимая атмосфера грузинских гуляний и отборный юмор (12+).

Богатый купец из Тифлиса мечтает приблизиться к аристократией и для этого готовиться выдать свою дочь Сону замуж за старого князя Пантиашвили. Князь в то же время пытается выгодной женитьбой подправить свое никудышное материальное положение. Одна Сона в отчаянии, поскольку любит племянника князя Котэ. Влюбленные просят помощи у авлабарской свахи Ханумы. ..

Спектакль поставлен по комедии Авксентия Цагарели "Ханума". Три часа неповторимого грузинского настроения, танцев и юмора.

 

Цена билетов: от 500 рублей

Место: театр "Мастерская", Народная ул., 1

Фото: театр "Мастерская"

Теги: театр
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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