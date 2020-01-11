Спектакль "Мужчины по графику"

Возрастное ограничение: 16+.

Что такое счастье? Где найти любовь? Многие не знают ответа на эти вопросы. А героиня спектакля "Мужчины по графику" Анна счастлива по-настоящему, ведь она влюблена.

В понедельник ровно в 11 утра к ней приходит настоящая любовь. А во вторник - другая настоящая любовь. В среду третья. Казалось бы, о чем еще можно мечтать? Но что произойдет, если этот чудесный и комфортный график будет нарушен? Будет ли она счастлива, и удастся ли сохранить свою любовь?

В ролях: Виктор Логинов, Андрей Носков, Регина Мянник, Егор Сальников.

Адрес: ДК имени Горького, площадь Стачек, 4

Фото: gorkogo.spb.ru