Спектакль "Мужчина нарасхват"
Сегодня, 19:00
Спектакль "Мужчина нарасхват"

Спектакль представят 18 августа во Дворце искусств Ленобласти. Стартует постановка в 19:00. Возрастное ограничение: 16+.

Ожидается "комедия-вихрь", обладающая динамичным содержанием. Это простая история, которая предназначена для отдыха и смеха. 

Суть сюжета в том, что героиня ищет мужчину, однако критерий у нее только один – финансовая обеспеченность будущего мужа. Разумеется, тот самый находится, и красотка уже собирается отправиться в свадебное путешествие. 

Но становится известно, что принц женат, и девушке ничего не светит. Она планирует жестко мстить. 

Фото: комедия-мужчина-нарасхват.рф 

