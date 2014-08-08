Спектакль "Мужчина нарасхват"

Спектакль представят 18 августа во Дворце искусств Ленобласти. Стартует постановка в 19:00. Возрастное ограничение: 16+.

Ожидается "комедия-вихрь", обладающая динамичным содержанием. Это простая история, которая предназначена для отдыха и смеха.

Суть сюжета в том, что героиня ищет мужчину, однако критерий у нее только один – финансовая обеспеченность будущего мужа. Разумеется, тот самый находится, и красотка уже собирается отправиться в свадебное путешествие.

Но становится известно, что принц женат, и девушке ничего не светит. Она планирует жестко мстить.

Фото: комедия-мужчина-нарасхват.рф