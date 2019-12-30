Спектакль "Муж моей жены"

Возрастное ограничение: 12+.

Комедия "Муж моей жены" – это история о невероятной путанице для одной половины героев и поразительной ясности для второй половины. Очаровательная Драгица работает проводницей. День в одном городе, ночь на переезд, день в другом городе, ночь на переезд и так уже много лет. Иначе уже невозможно, так как профессия наложила отпечаток на личную жизнь. Как-то само собой в обоих пунктах назначения у Драгицы образовались семьи. Теперь в одном городе она замужем за хозяйственным Креше, который с трепетом и нежностью готовит ей самые изысканные блюда, а в другом – за трудолюбивым Жакрецем, с которым в радости растит дочь.

В ролях: Игорь Скляр, Семен Стругачев, Ольга Прокофьева

Продолжительность: 3 часа

Адрес: ДК Выборгский, улица Комиссара Смирнова, 15

Фото: dkvyborgsky.com