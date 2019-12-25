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Спектакль "Моя дорогая Елена"
Сегодня, 19:00
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Спектакль "Моя дорогая Елена"

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Спектакль покажут 22 июля в Театре имени Комиссаржевской. Начало – в 19:00. Для зрителей старше 18 лет.

По сюжету спектакля в загородный дом семейства Войницких прибыл отставной профессор Серебряков со своей женой. Елена Андреевна свела всех жильцов с ума. Обитатели комнат не спят ночами, едят не вовремя, а также пьют, ругаются и плачут. Для чего на самом деле приехали Серебряковы? 

В этом разберется режиссер постановки Роман Габриа. Зрители драмы Антона Чехова предстанут в роли наблюдателей за "сценами из загородной жизни". 

Фото: пресс-служба Театра имени Комиссаржевской 

Теги: спектакль, театр
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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