Спектакль "Моя дорогая Елена"

Спектакль покажут 22 июля в Театре имени Комиссаржевской. Начало – в 19:00. Для зрителей старше 18 лет.

По сюжету спектакля в загородный дом семейства Войницких прибыл отставной профессор Серебряков со своей женой. Елена Андреевна свела всех жильцов с ума. Обитатели комнат не спят ночами, едят не вовремя, а также пьют, ругаются и плачут. Для чего на самом деле приехали Серебряковы?

В этом разберется режиссер постановки Роман Габриа. Зрители драмы Антона Чехова предстанут в роли наблюдателей за "сценами из загородной жизни".

Фото: пресс-служба Театра имени Комиссаржевской