Спектакль "Моя дорогая Елена"

По сюжету спектакля в загородный дом семейства Войницких прибыл отставной профессор Серебряков со своей женой. Елена Андреевна свела всех жильцов с ума. Обитатели комнат не спят ночами, едят не вовремя, а также пьют, ругаются и плачут. Для чего на самом деле приехали Серебряковы?
В этом разберется режиссер постановки Роман Габриа. Зрители драмы Антона Чехова предстанут в роли наблюдателей за "сценами из загородной жизни".
Фото: пресс-служба Театра имени Комиссаржевской
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