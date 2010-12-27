В театре "суббота".

В театре "суббота" покажут спектакль "Много шума из ничего". Сценическая композиция и постановка – Галина Жданова.

"Много шума из ничего" по мотивам пьесы У. Шекспира в переводе Ю. Лифшица (и фрагментов из произведений Клима, П. Короленко, Т. Стоппарда, Д. Хармса, М. Фриша, М. Цветаевой).

Актеры/Исполнители: В.Абрамов, С.Андреева, И.Байкалов/ Е.Чмеренко, А.Васильева/В.Лебедева, В.Демьяненко, М.Конюшко, А.Лисач, А.Молотов, Е.Рудакова, В. Смирнова-Несвицкая, Г.Сергеенко, В.Шабельников, К. Якунина.

Спектакль идет с одним антрактом.