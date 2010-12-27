Спектакль "Мизантроп"

Главный герой презирает новое общество и его нравы. Он молод, образован и влюблен, потому и в нем борются мудрость с глупостью. Ему трудно смотреть на наигранные улыбки и счастье, выставленное напоказ. Любовь к красавице делает его ревнивцем, а ссора с ней заставляет ненавидеть весь мир. А мир не остается в стороне и ненавидит героя в ответ, требуя не портить глянцевую картинку и идиллию. Взаимное презрение загоняет героя в кокон мизантропии.
Старая пьеса актуальна в 21 веке, где вопрос о счастье довольно остер.
Цена: от 300 рублей
Адрес: театр им. Комиссаржевской, Итальянская ул., дом 19
Фото: www.teatrvfk.ru
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