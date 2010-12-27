Спектакль "Мизантроп"

История одного побега, а от общества или правды о себе – предстоит узнать.

Главный герой презирает новое общество и его нравы. Он молод, образован и влюблен, потому и в нем борются мудрость с глупостью. Ему трудно смотреть на наигранные улыбки и счастье, выставленное напоказ. Любовь к красавице делает его ревнивцем, а ссора с ней заставляет ненавидеть весь мир. А мир не остается в стороне и ненавидит героя в ответ, требуя не портить глянцевую картинку и идиллию. Взаимное презрение загоняет героя в кокон мизантропии.

Старая пьеса актуальна в 21 веке, где вопрос о счастье довольно остер.

Цена: от 300 рублей

Адрес: театр им. Комиссаржевской, Итальянская ул., дом 19

Фото: www.teatrvfk.ru