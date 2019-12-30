Спектакль "Митина любовь"

В театре "На Литейном" покажут спектакль по Бунину.

В театре "На Литейном" покажут постановку "Митина любовь". Пьеса поставлена по одноименному произведения русского классика Ивана Бунина. Автор и режиссер исследует глубинные переживания молодого человека, влюбленного в молодую девушку. В свою очередь она отвечает на чувства, но после постепенно начинает отдаляться из-за союственного круга интересова и работы.

Спектакль показывает мучения от первой любви и несоответствие ожиданий и реальности.

Продолжительность постановки: 1,5 часа. Идет без антрактов.