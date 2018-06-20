Режиссер-постановщик народный артист России и Грузии Темур Чхеидзе.

На второй сцене БДТ (Каменноостровский театр) 26 марта пройдет спектакль "Метод Гронхольма". Режиссером-постановщиком выступил народный артист России и Грузии Темур Чхеидзе.

По сюжету в офисе крупного холдинга проходит собеседование на должность финансового директора филиалакомпании. На него приходят четыре претендента. В итоге деловая встреча перерастает в бесчеловечную игру.

Художник: народный художник Грузии, лауреат Государственной премии Георгий Алекси-Месхисшвили

В ролях: народный артист России Валерий Дегтярь, заслуженный артист России Михаил Морозов, Александра Куликова, Евгений Славский

Продолжительность: 2 часа 5 минут без антракта