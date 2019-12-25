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Спектакль "Мещане" в Театре юных зрителей имени Брянцева
Вчера, 19:00
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nastya960

Спектакль "Мещане" в Театре юных зрителей имени Брянцева

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Спектакль по дебютной пьесе Горького поставила режиссёр Елизавета Бондарь.

Пьеса "Мещане" – первая драматургическая работа МаксимаГорького. Её события происходят в доме Василия Бессеменова, омертвевший уклад которого не даёт его обитателям услышать друг друга и жить в мире. В этом доме то и дело вспыхивают ссоры и конфликты. В данной постановке режиссер решила показать, какими герои пьесы могли стать в наше нынешнее время.

Место: Театр юных зрителей имени Брянцева (пл. Пионерская, д. 1)

Цена: 500 рублей

Возрастное ограничение: 16+

Фото: ТЮЗ

Теги: спектакль, тюз
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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