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Спектакль "Мера за меру"
Сегодня, 19:00
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Спектакль "Мера за меру"

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Спектакль пройдет 4 сентября в Молодежном театре на Фонтанке. Начало – в 19:00. Для зрителей старше 16 лет.

Ожидается одна из самых загадочных пьес Шекспира, которая удивит сложными характерами героев и внезапными поворотами сюжета. Глава Вены, герцог Винченцио, объявляет о своем отъезде. Он просит побыть его наместником Анджело – судью, известного неподкупностью. Сам герцог скрылся под обликом монаха Лодовико и остался в городе, чтобы понаблюдать за дальнейшими событиями. 

Действие постановки изобилует интригами, подкупами, обманом и страстными любовными историями. Все по местам расставит эффектный финал. 

Фото: пресс-служба Молодежного театре на Фонтанке 

Теги: спектакль, театр
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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