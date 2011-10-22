Спектакль "Мера за меру"

Спектакль пройдет 4 сентября в Молодежном театре на Фонтанке. Начало – в 19:00. Для зрителей старше 16 лет.

Ожидается одна из самых загадочных пьес Шекспира, которая удивит сложными характерами героев и внезапными поворотами сюжета. Глава Вены, герцог Винченцио, объявляет о своем отъезде. Он просит побыть его наместником Анджело – судью, известного неподкупностью. Сам герцог скрылся под обликом монаха Лодовико и остался в городе, чтобы понаблюдать за дальнейшими событиями.

Действие постановки изобилует интригами, подкупами, обманом и страстными любовными историями. Все по местам расставит эффектный финал.

Фото: пресс-служба Молодежного театре на Фонтанке