Спектакль "Мера за меру"

Ожидается одна из самых загадочных пьес Шекспира, которая удивит сложными характерами героев и внезапными поворотами сюжета. Глава Вены, герцог Винченцио, объявляет о своем отъезде. Он просит побыть его наместником Анджело – судью, известного неподкупностью. Сам герцог скрылся под обликом монаха Лодовико и остался в городе, чтобы понаблюдать за дальнейшими событиями.
Действие постановки изобилует интригами, подкупами, обманом и страстными любовными историями. Все по местам расставит эффектный финал.
Фото: пресс-служба Молодежного театре на Фонтанке
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