Спектакль "Медведь и Шутки о любви"

Лучше бессмертных русских произведений могут быть только бессмертные произведения Чехова: "Медведь", "Полинька", "Из дневника одной девицы" и "Дура или капитан в отставке". Именно по этим ярким и юморным рассказам поставлен водевиль в Доме Шредера.
История о любовной лихорадке с настоящей стрельбой и погоней, а также истинные мысли мужчин о браке и понятии "идеальная женщина".
Спектакль без антракта поставил Сергей Иванов из петербургского драматического театра "Астролябия".
Цена: 200 рублей
Адрес: Петроградская наб., 32
Фото: spb.ponominalu.ru
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