Спектакль "Медведь и Шутки о любви"

Произведения Чехова и вечные вопросы о любви.

Лучше бессмертных русских произведений могут быть только бессмертные произведения Чехова: "Медведь", "Полинька", "Из дневника одной девицы" и "Дура или капитан в отставке". Именно по этим ярким и юморным рассказам поставлен водевиль в Доме Шредера.

История о любовной лихорадке с настоящей стрельбой и погоней, а также истинные мысли мужчин о браке и понятии "идеальная женщина".

Спектакль без антракта поставил Сергей Иванов из петербургского драматического театра "Астролябия".

Цена: 200 рублей

Адрес: Петроградская наб., 32

Фото: spb.ponominalu.ru