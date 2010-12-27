Спектакль "Медея"

Возрастное ограничение: 18+.

Миф о Медее, колхидской царевне и волшебнице, сбежавшей с аргонавтом Ясоном из Колхиды в Грецию и преданной им, является одним из самых любимых сюжетов европейской культуры. Этой историей вдохновлялись Еврипид и Сенека, она в основе оперы Керубини и Шарпантье и кинофильмов Пазолини и Триера, а также пьесы Хайнера Мюллера "Медея".

Новый спектакль молодого петербургского режиссера Евгении Сафоновой рожден на пересечении различных проекций этого античного сюжета. Автор постановки попытался ответить на вопросы: Что такое предательство? Какова природа "мужского" и "женского"? Что значит быть чужим?

Продолжительность: 1 час 35 минут

Адрес: Театр имени Ленсовета, Владимирский проспект, 12

Фото: lensov-theatre.spb.ru