Спектакль "Матренин двор"

Жизнь бедного городка в 184-х километрах от Москвы по произведению Александра Солженицына.

Спектакль по одноименному произведению Александра Солженицына в постановке Леонида Алимова.

По сюжету рассказчик после освобождения из сталинских лагерей прибывает в деревню и устраивается школьным учителем. В спектакле рассказчика играют два актера - в молодости и старости. Автор сценария поручает реплики то молодой ипостаси героя, то его постаревшему телу.

Рассказчику отказывают в жилье все, кроме Матрёны (з.а. России Нелли Попова). Все боятся связываться с политическим преступником, а Матрёна - нет. Всю жизнь она работает задарма, поступает нерасчетливо и до обидного легкомысленно. Односельчане не то чтобы не любят Матрёну, но с удовольствием пользуются ее бессеребренничеством. Когда с женщиной случается беда, остальные герои показывают свое истинное лицо.

Премьера состоялась 2 декабря 2018 года.

Место: Театр им В. Ф. Комиссаржевской

Цена: от 300 рублей

Продолжительность: 1 час 50 мин

Фото: сайт Театра им В. Ф. Комиссаржевской