Спектакль "Макбет"

На сцене "Балтийского дома".

В Петербурге покажут постановку "Макбет" известного германского режиссера Люка Персеваля. Дествие спектакля будет происходить на сцене "Балтийского дома".

Режиссер рассматривает классическую постановку с непривычных для публики сторон. Этот спектакль прежде всего повествует о таинстве отношений Мужчины, Женщины и власти.

Режиссер-постановщик – Люк Персеваль (Германия – Бельгия)

Художник-постановщик – Аннетт Курц (Германия)

Художник по костюмам – Ирина Рябов (Германия)

Художник по свету – Марк ван Денессе (Бельгия)

Балетмейстер – Тед Стоффер (США)

Музыкальное оформление – Лотар Мюллер (Германия), Павел Михеев (Россия)