Спектакль "Макбет"

В Петербурге покажут постановку "Макбет" известного германского режиссера Люка Персеваля. Дествие спектакля будет происходить на сцене "Балтийского дома".
Режиссер рассматривает классическую постановку с непривычных для публики сторон. Этот спектакль прежде всего повествует о таинстве отношений Мужчины, Женщины и власти.
Режиссер-постановщик – Люк Персеваль (Германия – Бельгия)
Художник-постановщик – Аннетт Курц (Германия)
Художник по костюмам – Ирина Рябов (Германия)
Художник по свету – Марк ван Денессе (Бельгия)
Балетмейстер – Тед Стоффер (США)
Музыкальное оформление – Лотар Мюллер (Германия), Павел Михеев (Россия)
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