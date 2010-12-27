  1. Главная
  2. Новости
  3. Куда сходить в Петербурге
Спектакль "Макбет"
Сегодня, 19:00
484
IRINA_CHALKINA

Спектакль "Макбет"

0 0

На сцене "Балтийского дома".

В Петербурге покажут постановку "Макбет" известного германского режиссера Люка Персеваля. Дествие спектакля будет происходить на сцене "Балтийского дома".

Режиссер рассматривает классическую постановку с непривычных для публики сторон. Этот спектакль прежде всего повествует о таинстве отношений Мужчины, Женщины и власти.

Режиссер-постановщик – Люк Персеваль (Германия – Бельгия)
Художник-постановщик – Аннетт Курц (Германия)
Художник по костюмам – Ирина Рябов (Германия)
Художник по свету – Марк ван Денессе (Бельгия)
Балетмейстер – Тед Стоффер (США)
Музыкальное оформление – Лотар Мюллер (Германия), Павел Михеев (Россия)

Теги:
Категории: Театр, Куда сходить в Петербурге,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии