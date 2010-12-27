Постановку покажут на сцене Театра Эстрады им. Аркадия Райкина.

На сцене Театра Эстрады им. Аркадия Райкина покажут спектакль "Любовник". В ролях: з.а.России А.А.Федорцов, з.а.России М.В.Разумовский, з.а.России А.Р.Мельникова/ О.О.Базилевич, з.а.России Д.К.Юченков, А.Савастова.

В сюжете лежит история, которая для каждой семейной пары является страшны кошмаром. Любовник приходит к Мужу, и раскрывает тайну своего романа с его Женой. Ситуация совсем неоднозначная. И есть ли из неё выход?

Режиссер – Михаил Апарцев

Драматург – Вадим Майоров

Продолжительность – 2 ч 30 мин