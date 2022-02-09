  1. Главная
  2. Новости
  3. Куда сходить в Петербурге
Спектакль "Любовные письма"
Сегодня, 19:00
225
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Спектакль "Любовные письма"

0 0

Спектакль "Любовные письма" представят 3 мая в "Мастерской". Начало – в 19:00. Для зрителей старше 16 лет.

Пьеса написана в середине прошлого века Альбертом Гурнеем. Новую жизнь она получила в "Мастерской". 

Это история любви в письмах, которые пишут друг другу Энди и Мелисса. Роли персонажей сыграют два молодых актера, что придаст спектаклю остроту и глубину. Герои познакомились еще в детстве, они начали переписываться и не смогли остановиться. Развернется их жизненный путь. 

Девочка из обеспеченной семьи опустится на дно, а парень из низов поднимется на самый верх социальной лестницы. Подростковый роман оказывается судьбой. 

Фото: пресс-служба театра "Мастерская" (Дарья Пичугина) 

Теги: спектакль, театр
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии