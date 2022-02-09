Спектакль "Любовные письма" представят 3 мая в "Мастерской". Начало – в 19:00. Для зрителей старше 16 лет.

Пьеса написана в середине прошлого века Альбертом Гурнеем. Новую жизнь она получила в "Мастерской".

Это история любви в письмах, которые пишут друг другу Энди и Мелисса. Роли персонажей сыграют два молодых актера, что придаст спектаклю остроту и глубину. Герои познакомились еще в детстве, они начали переписываться и не смогли остановиться. Развернется их жизненный путь.

Девочка из обеспеченной семьи опустится на дно, а парень из низов поднимется на самый верх социальной лестницы. Подростковый роман оказывается судьбой.

Фото: пресс-служба театра "Мастерская" (Дарья Пичугина)