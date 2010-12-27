Спектакль "Любовь после жизни"

Испанская трагикомедия раскроется на сцене Молодежного театра на Фонтанке.

В Молодежном театре на Фонтанке покажут постановку испанского режиссера по пьесе "Ай, Кармела". Постановка получила театральное выражение во многих странах мира: в Китае, Италии, Финляндии, Китае и Румынии. Автор произведения получил за работу высшую театральную премию Испании.

Сюжет рассказывает событиях марта 1983 года, произошедших в городе Бельчите. В испании он считается символом братоубийственной войны.Однако, автор рассматривает историю не смертей, а любви между молодыми людьми: Кармелы и Паулино, разворачивающиеся на фоне далеко неблагоприятных условиий.

Продолжительность: 2,5 часа. Идет с одним антрактом.