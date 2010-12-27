Спектакль "Любовь и голуби"

Пьеса Владимира Гуркина "Лбюбовь и голуби" появилась специально для театральной сцены. Однако в советское время наибольшую известность работа получила благодаря кинематографу. Одноименный фильм стал всенародным достоянием. Зрителям всех возрастов понравилась лирическая комедия про быт обычных деревенских жителей.
особенностью спектакля в петербургском театре Комедии имени акимова станет оформление простраства работами известного российского художника Владимира Любарова. Он создал фольклорные мотивы, позволяющие современному зрителю окунуться в атмосферу обозначаемых событий и времени
Продолжительность работы: 2,5 часа. Идет с одним антрактом.
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