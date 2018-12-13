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Спектакль "Любовь. Нью-Йорк. И Вуди Аллен"
Сегодня, 19:00
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lesjasap

Спектакль "Любовь. Нью-Йорк. И Вуди Аллен"

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В театре имени Акимова ставят комедию о семейных проблемах.

На сцене Театра Комедии имени Акимова пройдет спектакль по пьесе Вуди Аллена. Главные герои позволяют себе утопреблять алкоголь  запрещенные вещества, решать конфликты насильственными способами и даже задумываются о собственном исходе. Режиссер постарался создать постановку таким образом, чтобы она напоминала зрителям сеанс у психотерапевта. Несмотря на это, произведение представляет собой не семейную драму, а комедию.

В основе сюжета - жизнь двух немолодых супружеских пар.

Продолжительность постановки: 1 час 40 минут. Идет без антракта.

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Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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